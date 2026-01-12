Imagem aérea do prédio do Paço Municipal de Piracicaba. Foto: Prefeitura de Piracicaba

Saiba quais são os percentuais de aumento do IPTU 2026 em Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis e demais municípios da microrregião

Com exceção de Piracicaba, que promoveu no final de 2025 uma revisão na Planta Genérica de Valores, o Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU 2026 chega com reajustes semelhantes nos demais municípios da região. Em Rio Claro, o índice ficou em 5,17%, semelhante ao de Itirapina, de 5%. São Carlos e Cordeirópolis têm acréscimo de 4,68% no valor do imposto, enquanto em Limeira e em Santa Gertrudes, o índice é de 4,46%.

Segundo a prefeitura, o índice aplicado em Rio Claro tem como base a inflação registrada de outubro de 2024 a setembro de 2025 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE. A diferença entre as cidades viria do período adotado para o cálculo da inflação. Em Limeira, a prefeitura informou que atualizou o valor do imposto também através do IPCA, só que apurado no período de dezembro de 2024 até novembro de 2025.

Em Piracicaba, desde que o prefeito Helinho Zanatta enviou à Câmara o projeto com índice de 21,5% para o IPTU 2026, foram vários os protestos populares e tratativa com vereadores. O argumento da administração municipal era da necessidade de atualizar a Planta Genérica de Valores (PGV), que define o valor venal dos imóveis e serve de base para o cálculo do IPTU. Segundo a prefeitura, a PGV estava defasada desde 2011 e “sua atualização atende às recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que orienta os municípios a realizarem revisões periódicas”. No final, foi mantido o índice, que será diluído em três anos (50% em 2026, mas 25% para 2027 e 2028) mas foi ampliado o grupo de imóveis com direito a desconto para cerca de 100 mil contribuintes O caso de Piracicaba alerta para uma situação que deve acontecer nas outras cidades para os próximos exercícios.