A estação meteorológica do IPMet da Universidade Estadual Paulista (Unesp de Bauru) publicou no final da tarde desta quinta-feira (13) que há previsão de chuva forte com granizo para as próximas horas em Rio Claro e região. De acordo com o instituto, municípios como Ipeúna, Itirapina, Brotas e São Pedro também podem ser atingidos com o fenômeno.

A última forte chuva que foi registrada em Rio Claro ocorreu há pouco mais de um mês, em 10 de março, quando um temporal assolou vários bairros, causando estragos. Felizmente, ninguém ficou ferido e não houve registros de mortes. Na época, foram contabilizados 91,6 milímetros de água. Pelas redes sociais, moradores já se surpreendem com a perspectiva de mau tempo no céu da cidade. A recomendação é para acionar a Defesa Civil, no telefone 199, em caso de emergência. Veja abaixo o alerta do IPMet.