O Plantão Policial registrou ocorrência de morte suspeita envolvendo um indivíduo, Rogério Vitoriano, 37 anos, que, segundo testemunhas, foi encontrado morto no interior de uma casa abandonada no município de Ipeúna.



De acordo com informações colhidas junto a moradores do entorno, foi apurado que a vítima residia com familiares na mesma rua onde foi encontrado. Rogério teria saído sozinho ontem à noite, por volta das 23h, para andar a cavalo. Desde essa saída, não mais foi visto.

A rua onde foi encontrado possui casas apenas em um dos lados e o no lado oposto trata-se de um pasto grande com um caminho que acessa as muitas

propriedades rurais da região. Já próximo à via pública existe um “mata-burro”, por onde Rogério, ao retornar com o animal montado, teria passado e devido à resistência do animal em passar pela referida “ponte”, provocou lesões em suas patas dianteiras, resultando em denúncia de maus-tratos na manhã deste domingo, com acionamento de socorro aos órgãos competentes ligados à área. O animal foi atendido e recebeu os curativos devidos.



Já por volta das 12h, uma criança brincando pelo bairro deparou-se com o corpo de Rogério, que estava em um dos cômodos do imóvel abandonado, sem a porta, e caído com o rosto na terra. Exame no local indicou pequena mancha de sangue na parede esquerda do cômodo e o corpo exibia “arranhões” nas costas, mas aparentando início de cicatrização. Havia um pequeno sangramento no nariz e uma lesão na cabeça, aparentemente, por pressão contundente com pouco sangramento. As mãos, também, estavam marcadas com pouco sangue. O local não indicava sinais de eventual luta. No bolso da calça da vítima tinham dois “emperdorfs” vazios, comumente utilizado para cocaína.