A Polícia Civil de Rio Claro, por meio da DIG, em trabalho conjunto com equipes da Polícia Civil do Espírito Santo, deu cumprimento a mandado de prisão temporária em desfavor de um indivíduo de 26 anos, natural de Cariacica, no Espírito Santo.

A prisão é resultado do trabalho investigativo das equipes policiais, que permitiu a identificação e localização do criminoso. A diligência ocorreu simultaneamente com o cumprimento de outros mandados de prisão no estado do Espírito Santo, na operação “Lista Negra 2”. De acordo com o apurado, o investigado preso no Alan Grey, zona rural de Rio Claro, seria um dos autores do homicídio que vitimou o vereador Leomar Cazotti, de 43 anos, durante a campanha eleitoral de 2024, ocasião em que concorria à reeleição para a Câmara Municipal de Governador Lindenberg, no Espírito Santo.

Durante o cumprimento foi apreendido um aparelho celular, que será objeto de análise pela equipes capixabas. Após ser cientificado da decisão judicial que pesava em seu desfavor, o investigado foi recolhido ao setor carcerário, onde permanecerá à disposição da Justiça.



O crime

Leomar foi assassinado a tiros na Fazenda Bernabé, em Governador Lindenberg, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos chegaram de moto no dia 30 de agosto de 2024, e o que estava na garupa atirou contra o parlamentar que morreu na hora. No momento do crime, ocorria um encontro político com a presença de outros candidatos que também disputariam o pleito.