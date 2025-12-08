Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, a atuação de um sistema de baixa pressão sobre o continente mantém as instabilidades no estado de São Paulo, com muita nebulosidade e ocorrência de chuvas acompanhadas de trovoadas. Para a região de Rio Claro, há previsão de precipitação no período da tarde e tendência de queda nas temperaturas.

A mínima registrada hoje (08) no campus da Unesp foi de 20,1°, enquanto a máxima prevista é de 32°. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura de Rio Claro.