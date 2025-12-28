Instituto Lumiarte encerra 2025 com um balanço positivo de suas atividades, marcado pela diversidade de projetos, pela atuação contínua ao longo do ano e pela ampliação do diálogo com diferentes públicos e territórios. Com ações que transitaram entre educação, cultura, inclusão social e produção digital, a instituição reafirmou seu compromisso com o acesso à arte e a formação cultural, ao mesmo tempo em que passou a mirar novos horizontes para 2026.

Responsável pelo Instituto, o músico e gestor cultural Welton Nadai avalia o período como decisivo para o amadurecimento institucional. “O ano de 2025 foi um marco para o Instituto Lumiarte, tanto pela intensidade das ações quanto pela ampliação do alcance territorial e simbólico do trabalho desenvolvido. Atuamos de forma contínua ao longo de todo o ano, com projetos educativos, sociais, artísticos e digitais, alcançando diferentes públicos e faixas etárias. Um destaque importante foi a conquista da participação na WOMEX – Worldwide Music Expo, por meio do CreativeSP, o que representa um passo estratégico na internacionalização das ações do Instituto e no fortalecimento de sua atuação no mercado cultural global.”

Entre os projetos desenvolvidos ao longo do ano, o Violão na Escola se destacou pelo alcance expressivo. A iniciativa promoveu 100 concertos didáticos em escolas públicas de cidades como Campinas, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, São Carlos, Porto Ferreira e Santa Bárbara d’Oeste. Outra frente relevante foi o Arte do Coração, voltado à promoção do bem-estar por meio da música em instituições sociais.

No campo artístico, o Violão à Luz de Velas consolidou um formato de concerto intimista, com apresentações em espaços de grande relevância cultural. Paralelamente às ações presenciais, o Instituto Lumiarte investiu na produção de conteúdo digital, com a gravação e veiculação de podcasts em seu canal no YouTube, estratégia que contribuiu para ampliar o alcance das atividades e fortalecer a presença online da instituição. Ao olhar para o futuro, Welton Nadai destaca que os aprendizados de 2025 já orientam o planejamento das próximas etapas.