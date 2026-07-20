Secretaria Municipal de Cultura realiza transmissão ao vivo para orientar artistas sobre os editais abertos e inscrições da Lei Aldir Blanc

Para retirar dúvidas sobre as inscrições da Lei Aldir Blanc de fomento a projetos culturais em Rio Claro, uma transmissão ao vivo será realizada nesta terça-feira (21), às 19 horas. A atividade online visa oferecer esclarecimentos e orientações detalhadas sobre o assunto para a comunidade artística local.

O link de acesso para participar da transmissão será disponibilizado também nesta terça-feira no perfil oficial do Instagram da Secretaria Municipal de Cultura (@cultura.rc). O plantão virtual foi estruturado especialmente para auxiliar os proponentes que buscam mais informações a respeito dos editais abertos, critérios de participação e regras de como integrar o programa.

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Mais de R$ 1,1 milhão para a cultura local

A prefeitura de Rio Claro recebe até o dia 14 de agosto as inscrições da Lei Aldir Blanc para artistas e coletivos interessados em desenvolver projetos por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. No total, o município conta com um repasse de aproximadamente R$ 1,17 milhão. O edital na íntegra foi publicado na edição do dia 13 de julho do Diário Oficial do Município, disponível no site oficial da prefeitura.

Ao todo, o edital do município vai contemplar 58 projetos culturais com repasses que variam de R$ 5 mil a R$ 50 mil, somando R$ 825 mil nesta categoria. A iniciativa também prevê a destinação de verbas para três projetos voltados aos chamados “pontos de cultura”, com prêmios entre R$ 100 mil e R$ 143 mil, perfazendo R$ 343.679,85. Somadas as duas modalidades de fomento, o investimento total na cidade atinge a marca exata de R$ 1.168.679,85.

As inscrições da Lei Aldir Blanc são realizadas exclusivamente de forma digital pelo endereço eletrônico rioclaro.sp.gov.br. Ao acessar a plataforma, o interessado deve clicar na aba “Secretarias” no topo da página principal, selecionar a opção da Secretaria Municipal de Cultura e realizar o download dos arquivos e formulários necessários.

A ação é coordenada pela administração municipal através da Secretaria de Cultura, em conjunto com o governo federal, por meio do Ministério da Cultura e do Sistema Nacional de Cultura.