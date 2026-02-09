A Casa Amarela está localizada na Avenida 5 com Rua 1, no centro histórico de Rio Claro

Os ingressos para os desfiles das escolas de samba de Rio Claro podem ser comprados em dois locais. “Colocamos várias opções de horários para facilitar o acesso da população aos ingressos”, afirma o secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani.

Na Casa Amarela, localizada na Rua 1 com Avenida 5, as vendas serão até sexta-feira das 9h às 19h e no sábados das 9h às 13h. No Mercadão, localizado na Rua 8 com Avenida Visconde, as vendas serão realizadas na terça e quarta-feira das 10h às 14h; na quinta e na sexta-feira das 10h às 14h e das 18h às 21h; e no sábados, das 9h às 16h.

Os desfiles das escolas de samba serão realizados no sábado (17), domingo e terça-feira, no Espaço Multiúso, na Avenida Brasil.

O pagamento dos ingressos deve ser feito exclusivamente em dinheiro ou PIX. Os preços variam de acordo com os setores, podendo ser de arquibancadas, camarotes ou frisas.

Os ingressos de arquibancadas nos setores Azul, Amarelo e Laranja custam R$ 10,00 por noite, mais um pacote de absorvente íntimo. Outra opção é pagar R$ 15,00 mais um pacote de absorvente pelas três noites. Os absorventes serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade que fará distribuição para mulheres que precisam de auxílio.

O carnaval de Rio Claro terá dois tipos de camarotes. O camarote Capital da Alegria, com arquibancada coberta, acesso à praça de alimentação, bar e sanitários exclusivos, massagem, maquiagem e DJs todas as noites tem ingressos que custam R$ 50,00 por noite, e o pacote para três noites custa R$ 120,00. No camarote Festa Solidária, que tem praça de alimentação, bar e sanitários exclusivos, massagem e maquiagem todas as noites, os ingressos custam R$ 40,00 por noite e R$ 100,00 para três noites.

As frisas, espaços junto à pista de desfiles, serão vendidas com 15 lugares e os preços variam de acordo com o setor. No setor Amarelo o pacote para três dias com duas vagas de estacionamento de veículos custa R$ 2.500,00 e, sem estacionamento, R$ 2.000,00. No setor Laranja, o pacote para três dias nas frisas custa R$ 2.000,00.

Os desfiles das escolas de samba de Rio Claro também poderão ser assistidos gratuitamente. Cinco mil lugares foram reservados no Espaço Festa da Cidade, com acesso à praça da alimentação, bar e sanitários. Esses ingressos gratuitos devem ser reservados pelo aplicativo Cadu.