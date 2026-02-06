Morreu nesta sexta-feira (6) o influenciador Henrique Maderite. Aos 50 anos, ele era um fenômeno nas redes sociais e somente no Instagram tinha mais de 2 milhões de seguidores. Foi o criador de bordões que se popularizaram como ‘sexta-feira mei-dia’ e ‘sextou, bb’.
Ele foi encontrado sem vida no final da tarde de hoje em seu haras, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar, Henrique apresentava sangramento no ouvido, um corte na parte de trás da nuca e uma marca roxa no pescoço. As causas da morte ainda não foram divulgadas.