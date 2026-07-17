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Medida unilateral dos Estados Unidos afeta competitividade e gera preocupação entre entidades brasileiras

O governo dos Estados Unidos anunciou, na madrugada desta quinta-feira (16), a nova taxação de produtos brasileiros em 25%. A medida, determinada pelo presidente Donald Trump, gerou forte reação de entidades que representam diversos setores da indústria brasileira.

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou um comunicado expressando “profunda preocupação com a aplicação de uma sobretaxa às exportações de produtos brasileiros ao mercado norte-americano”.

Segundo a Fiesp, “a decisão é especialmente prejudicial por se limitar de forma unilateral ao Brasil, o que reduz significativamente a competitividade do país perante concorrentes globais”.

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A entidade reafirmou seu “compromisso com a diplomacia empresarial” e que “seguirá trabalhando de forma construtiva junto a parceiros nos EUA para que as tarifas sejam revertidas ou parcialmente mitigadas na ampliação da lista de isenções”.

Detalhes da nova sobretaxa

A sobretaxa de 25% sobre produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos foi anunciada na madrugada e tem previsão de entrar em vigor a partir de 22 de julho. Ela incidirá sobre itens que não fazem parte de uma lista de exceção.

Essa lista de produtos isentos soma mais de 2 mil itens, incluindo café, suco de laranja, carne bovina e aeronaves. A isenção ocorre devido à importância desses produtos no mercado norte-americano e pela baixa produção local em larga escala.