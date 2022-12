Cão farejador do Baep no momento em que realiza buscas. Autor de atropelamento estava em ônibus.

Ocorrência foi registrada no dia 2 de novembro durante um bloqueio de trânsito e na ocasião o autor, que estava em uma moto, conseguiu fugir junto com um comparsa.

Foi preso esta semana, na base da Polícia Militar Rodoviária de Franca, o indivíduo que era procurado por atropelar um policial militar na cidade de Ipeúna no dia 2 de novembro deste ano.

As investigações apontaram que o autor da tentativa de homicídio estava fugindo do estado e um cerco foi montado. Na quarta-feira (28), o ônibus em que o procurado estava foi abordado. Já na revista pessoal as equipes encontraram com ele 36 pinos contendo cocaína e uma quantia em dinheiro. Um cão do Baep também entrou em ação e, ao farejar as malas, também localizou a que pertencia ao indivíduo. Ela continha porções de maconha. O investigado disse que estaria indo passar férias na Bahia, mas acabou mesmo sendo levado para a delegacia, onde além da tentativa de homicídio (atropelamento contra o policial) também vai responder por tráfico de drogas.

Foto: Divulgação/PM

O caso

A tentativa de homicídio teve como vítima o cabo PM Daniel, pertencente ao 37° BPM/I, que ainda se recupera dos graves ferimentos. O profissional de segurança era um dos PMs integrantes de um bloqueio de trânsito na Avenida Mario Covas, próximo ao velório municipal, em Ipeúna. Ao visualizar dois indivíduos em uma motocicleta CG 125 vermelha, o policial deu ordem de parada, o que não foi obedecido pelo condutor que, além de acelerar a moto, ainda a jogou em cima do PM, que acabou atropelado.

Os indivíduos fugiram mas, diante das características da motocicleta, uma equipe policial a localizou estacionada em frente a um bar. Foi feito contato com o proprietário do estabelecimento que afirmou que a moto pertencia a seu filho e que o mesmo tinha chegado ao local, deixado a moto e saído novamente.

As buscas seguiram até que uma nova informação apontou que dois indivíduos sem capacete e em uma moto de grande porte tinham acabado de sair de Ipeúna e estavam sentido Rio Claro. Uma viatura que estava no apoio se deparou com os suspeitos e foi então que se iniciou um acompanhamento pela Estrada Velha. Sem saída, a dupla abandonou a motocicleta GSXR 1000 (produto de furto por Rio Claro), e correu em direção a um canavial. Um dos fugitivos era o mesmo indivíduo que havia atropelado o policial. Desde então ele era procurado.