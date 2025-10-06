Foto: Defesa Civil de Rio Claro/Danilo de Almeida

Fogo que começou na sexta-feira (03) avança para área rural de Rio Claro; equipes usam drone e constroem aceiros para conter as chamas

As Defesas Civis de Corumbataí e Rio Claro atuam em conjunto no combate ao incêndio que teve início na madrugada de sexta-feira (03) e continuou ativo nesse domingo (05). O fogo, que começou em área de vegetação de Corumbataí, avançou em direção ao distrito de Ferraz, em Rio Claro, atingindo propriedades rurais ao longo do trajeto.

Desde o início da ocorrência, o prefeito de Corumbataí, Joãozinho Altarugio, mobilizou toda a estrutura da prefeitura e a Defesa Civil municipal, que atuam intensamente no enfrentamento das chamas e no monitoramento das áreas afetadas.

Devido à grande extensão do incêndio e à dificuldade de controle, a Defesa Civil de Rio Claro foi acionada nesse domingo para reforçar os trabalhos, enviando duas viaturas e equipes de apoio. O uso de um drone tem auxiliado no reconhecimento aéreo, permitindo identificar focos ativos e orientar as equipes em solo.

Foto: Defesa Civil de Rio Claro/Danilo de Almeida

Os coordenadores das Defesas Civis de Corumbataí, Felipe, e de Rio Claro, Danilo Almeida, lideram as ações de combate, definindo estratégias e coordenando a construção de aceiros em propriedades rurais para conter o avanço do fogo e proteger áreas de vegetação preservada e plantações.

As altas temperaturas, a baixa umidade do ar e os ventos fortes têm dificultado o trabalho das equipes e favorecido a propagação das chamas. O combate prossegue nesta segunda-feira (06), com o objetivo de extinguir completamente o incêndio.

O prefeito de Corumbataí ressaltou o total empenho da administração municipal no apoio às equipes e na disponibilização de recursos necessários ao controle da situação, reforçando o compromisso com a proteção ambiental e a segurança da população.

A Defesa Civil orienta a população a não se aproximar das áreas atingidas e a comunicar imediatamente qualquer novo foco de incêndio aos órgãos responsáveis. As equipes seguem em alerta, com monitoramento contínuo e pronta resposta para evitar a retomada das chamas.