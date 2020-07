Neste momento equipes do Corpo de Bombeiros de Rio Claro estão atendendo uma ocorrência de incêndio em residência pela avenida 18A com a rua 15B e 16B, bairro Bela Vista.

Segundo informações do Subtenente Fuzatto do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência sem vítimas inicialmente, porém ao chegarem no local vizinhos disseram que poderia ter um senhor e um cachorro. “Usamos câmera térmica para verificar se havia presença de vítima, fato que não foi localizado e confirmado por parentes do dono do imóvel que não havia ninguém no interior da residência”, comenta o subtenente.

Um quarto foi totalmente queimado pelas chamas e outros três cômodos atingido por calor, fumaça e gases tóxicos.

A filha do casal de idosos conversou com a nossa equipe de reportagem e relatou que eles tem o costume de deixar uma vela acessa no quarto para Nossa Senhora Aparecida. “Por sorte no momento do incêndio eles haviam saído para passear com o cachorro em uma praça próxima”, relatou a filha do casal.

Foi usado na ocorrência um caminhão autobomba, um caminhão tanque e uma unidade de resgate. Ao todo nove homens do Corpo de Bombeiros trabalham na ocorrência. Foi utilizado 3 mil litros de água para conter o incêndio.

A Polícia Militar presta apoio na ocorrência.