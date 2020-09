Um princípio de incêndio foi registrado em um apartamento no Jardim das Nações na tarde desta quarta-feira (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atuou na ocorrência, as chamas atingiram o banheiro de um apartamento no quarto andar de um dos blocos do Condomínio Espanha. O fogo foi combatido pelos próprios moradores do local e já havia sido apagado quando os bombeiros chegaram.

Ainda segundo a corporação, danos estruturais graves não foram detectados. As informações são de que apenas bens que estavam no banheiro, parte da fiação e dos encanamentos do apartamento foram danificados. Ninguém se feriu em decorrência das chamas.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal da Habitação, Luana Pezzotti, a informação do síndico do condomínio é a de que teria ocorrido um desentendimento entre o casal residente no imóvel. “Foi registrado um boletim de ocorrência, a Defesa Civil também esteve presente para avaliar as condições do imóvel e apresentará um laudo para verificarmos de que forma poderemos atuar”, comunica.