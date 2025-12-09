Como parte das ações municipais de enfrentamento à violência contra a mulher, a Secretaria da Mulher, em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, realizará nesta terça-feira (9), das 12 às 14 horas, nos ônibus urbanos de Rio Claro a Ação de Mobilização pelo Respeito – “Não se Cale”.

Durante a ação, serão instaladas placas com a mensagem “Não se cale. Aqui você está protegida”. Passageiros e funcionários da empresa de ônibus receberão orientações práticas sobre como agir diante de situações de importunação sexual.

Equipes das duas secretarias municipais estarão presentes para esclarecer dúvidas, orientar e reforçar os canais de denúncia.

A secretária da Mulher, Cátia Gabeloni, destaca que a iniciativa reforça o compromisso do município com a proteção das mulheres. “Todas têm o nosso apoio e acolhimento. Numa situação de importunação sexual é preciso coragem para romper o silêncio, fazer valer o respeito, segurança e o direito de todas”, afirma Cátia.

A ação desta terça-feira, em Rio Claro, integra a campanha nacional “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres”, realizada pelo Ministério das Mulheres, de 20 de novembro a 10 de dezembro. A iniciativa nacional reúne ações culturais, de comunicação e de mobilização social, além de intervenções no espaço público, para chamar a atenção da sociedade para a urgência de proteger os direitos das mulheres.

Conforme informa a Secretaria Municipal da Mulher, a importunação sexual é qualquer ato de natureza sexual praticado sem o consentimento da pessoa. No transporte público, ela ocorre principalmente em momentos de superlotação, quando o agressor tenta se aproveitar da proximidade para encostar ou tocar sem autorização. Quem presenciar ou for vítima de importunação sexual deve pedir ajuda imediatamente aos passageiros próximos ou ao motorista, se necessário grite; ligar 190 ou 153; registrar a ocorrência em delegacia; anotar informações sobre o agressor e a linha do ônibus; procurar apoio em serviços públicos especializados.