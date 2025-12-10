A Associação Comercial e Industrial de Rio Claro recebeu na terça-feira (09) a abertura da Exposição de Ikebana, realizada em parceria com a Escola de Ikebana Sanguetsu – Rio Claro. A mostra, aberta ao público, permanece disponível para visitação na sede da ACIRC até sexta-feira (12), das 8h às 17h, reunindo arranjos florais produzidos especialmente para o evento.
A Ikebana, arte japonesa de arranjos florais, vai além da estética: é uma prática que une forma, equilíbrio e contemplação. A palavra deriva de ikeru — organizar, colocar, dar vida — e hana/bana — flor ou planta. A técnica propõe a observação sensível da natureza e a construção de composições que revelam harmonia, intenção e a beleza essencial de cada elemento utilizado.
Em Rio Claro, a Escola Sanguetsu desempenha papel significativo na difusão dessa tradição. O estilo, originado na Casa de Chá Sanguetsu-An, no Japão, valoriza princípios como verdade, bem e belo, e atua na formação de pessoas através de vivências, exposições, oficinas e ações culturais.
A exposição instalada na ACIRC apresenta arranjos que evocam simplicidade e profundidade, destacando o espírito natalino por meio de flores, galhos e composições que expressam serenidade e conexão com a natureza. (por Alef Büll)
Parceria
A iniciativa reforça a parceria entre a ACIRC e a Escola Sanguetsu, ampliando o acesso da comunidade à cultura e à arte.