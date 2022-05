Idosos de Rio Claro que fizeram curso de informática recebem na próxima sexta-feira (13), às 8h30min, no Centro Beija-flor, Jardim Independência, os certificados do projeto “Inclusão Digital e Cidadania – Nivel 1”, que teve aulas ministradas de setembro a dezembro de 2021.

Nesse período foram formadas duas turmas do Programa “Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável” do governo federal, voltado à área de inclusão e alfabetização digital.

O curso foi ministrado em laboratório de informática com equipamentos fornecidos pelo governo federal. As ações para o planejamento, execução e acompanhamento do curso foram da prefeitura por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social, a partir da ação do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Jardim Independência, em parceria com o Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE)/Unesp, sob coordenação da professora Hilda Carvalho de Oliveira, e da Udam (União de Amigos) sob a coordenação de Erica Belomi. A perspectiva é de que novas turmas em breve iniciem o curso de inclusão digital para idosos.

“As atividades de parceria com a Unesp já vinham sendo realizadas desde maio de 2021, com a preparação de materiais desenvolvidos exclusivamente para distribuição aos idosos assistidos no programa de fortalecimento de vínculos nos seis Cras do município”, relembra a secretária municipal do Desenvolvimento Social, Vilma Spricigo. As ações têm o objetivo de garantir apoio à inclusão digital de idosos em situação de vulnerabilidade social, atendidos nos serviços socioassistenciais do município.

Vilma também destaca a participação da Udam, que realiza trabalhos de inclusão digital com equipe do IGCE/Centro de Análise Planejamento Ambiental (Ceapla) há vários anos, e colabora com cursos no Centro Beija-flor.