Um idoso de 82 anos foi atropelado na manhã de terça-feira (04), às 4h42, na Avenida São José, no bairro Jardim Luciana, em Santa Gertrudes. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o idoso é atingido por um carro branco. Nas imagens, é possível observar que o autor do atropelamento, após atingir o homem, dá ré e sai com o veículo sem prestar socorro. A vítima permanece no solo, tentando se levantar.

O socorro foi acionado, e o idoso foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Saúde de Rio Claro, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Semi-Intensiva, passou por exames e já está em casa. O homem de 82 anos quebrou o tornozelo e lesionou uma vértebra da coluna.

O idoso passou por exames e já está em casa. O homem de 82 anos quebrou o tornozelo e lesionou uma vértebra da coluna. Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Autor identificado

Assim que recebeu as informações sobre o caso, a Polícia Civil de Santa Gertrudes iniciou as investigações e, com dados precisos, localizou o carro já em uma oficina mecânica poucas horas depois do ocorrido. Durante a averiguação, os policiais constataram que o motorista teria tentado trocar o para-brisa do veículo logo após o acidente para ocultar os vestígios do impacto. O carro foi apreendido, assim como o vidro, para exames periciais.

As investigações seguem a cargo da Delegacia de Santa Gertrudes para a conclusão do inquérito e adoção das medidas cabíveis. O autor do atropelamento, um comerciante conhecido na região, será indiciado pelos crimes cometidos.