Foto: Reprodução Facebook

Foi identificado na noite de sábado (25) o casal que morreu em um acidente ocorrido na rodovia Constantine Peruchi, que liga as cidades de Rio Claro à Santa Gertrudes. Ketlen Lorrane Lemes de 20 anos e Vitor Matheus Alves Santos de 21 anos, moradores da cidade vizinha, não resistiram aos ferimentos após colidirem a motocicleta que estavam contra um automóvel.

Acidente

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 19h30 na altura do km 174 no sentido Rio Claro – Santa Gertrudes. O condutor do veículo CRV disse que estava com sua esposa no sentido Santa Gertrudes, momento em que a motocicleta, uma Honda CG Titan que seguia no sentido contrário invadiu a pista, colidindo contra o seu veículo.

Equipes de resgate compareceram no local do acidente, porém as vítimas não resistiram aos ferimentos e entraram em óbito. O local foi preservado por policiais rodoviários. Peritos e delegado plantonista estiveram no local da ocorrência.

O casal que estava no automóvel permaneceram no local do acidente prestando todo o socorro as vítimas. Na delegacia o condutor e a esposa foram ouvidos e liberados.

Os corpos dos jovens foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal). Até o momento não há informações sobre local e horário de velório e sepultamento de Ketlen e Vitor.