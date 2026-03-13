O novo hospital público municipal inaugurado no Cervezão leva o nome de Maria Thereza Ramos Vitti

Em 12 meses, foram 1.194 pacientes internados, 554 endoscopias, 546 colonoscopias, 338 cirurgias dermatológicas e 824 biópsias

O Hospital Público Municipal de Rio Claro completa um ano de sua inauguração no dia 13 de março. Neste período, milhares de pessoas passaram pelos serviços de internação, exames e cirurgias realizados na nova estrutura providenciada pela prefeitura de Rio Claro. Só na internação foram 1.194 pacientes atendidos.

Em um ano, o hospital realizou 554 endoscopias, 546 colonoscopias, 338 cirurgias dermatológicas e 824 biópsias.

“Para que ainda mais pessoas possam ser atendidas no hospital, estamos trabalhando para que seja realizada ampliação de leitos, inclusive de UTI”, observa Marco Aurélio Mestrinel, presidente da Fundação Municipal de Saúde. Nessas adequações, a Fundação Municipal de Saúde prevê investimentos de cerca de 800 mil reais.

“O hospital representa a concretização de um sonho que a população de Rio Claro sonhava há mais de décadas e que tem trazido grandes benefícios aos setores de saúde de nossa cidade”, destaca o prefeito Gustavo.

Levantamento de indicadores de atendimentos realizado pela equipe de gestão aponta que o desempenho assistencial do serviço de saúde do novo hospital de Rio Claro é compatível com o porte e o perfil clínico do hospital. “Esse monitoramento é contínuo, reforçando o nosso compromisso com a qualificação permanente do serviço prestado à população”, observa Adelyne Cattai, que coordena o hospital.

Esses indicadores incluem taxas de óbito, evasão hospitalar, transferência hospitalar, alta hospitalar, índice de giro de leitos, média de permanência hospitalar e taxa de ocupação hospitalar.

Construído no Cervezão, o Hospital Público Municipal tem sua estrutura distribuída em dois andares com leitos, duas salas cirúrgicas e equipamento para exames de imagem. O atendimento é a partir de encaminhamentos feitos pelas unidades de pronto atendimento do município (UPAs).

O novo hospital público municipal inaugurado no Cervezão leva o nome de Maria Thereza Ramos Vitti, que se destacou em Rio Claro por seu trabalho em obras sociais e de caridade, como na Santa Casa de Misericórdia, na Apae, Rede de Combate ao Câncer, Clube do Siri, Obra do Berço e no Clube da Lady.