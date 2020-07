O Núcleo de Educação em Câncer (NEC) do Hospital de Amor, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, lançaram a 8ª edição do concurso de redação, que neste ano traz o tema “Qualidade de vida e Pandemia: como cuidar de si e dos outros em tempos de incertezas”.

O concurso de redação é voltado para alunos do 9º ano do ensino fundamental 2 da rede estadual de São Paulo e da municipal de Barretos. O objetivo é difundir o conhecimento gerado na instituição, popularizar a ciência e estimular jovens talentos na investigação científica, visando gerar inovações que sejam revertidas e beneficiem toda a sociedade.

“O concurso de redação é, atualmente, uma das principais ferramentas na ampliação do nosso Programa de Divulgação Científica e as importantes parcerias estabelecidas por meio dele são de extrema relevância na obtenção de grandes resultados. Em 2019 foram mais de 15 mil redações produzidas e neste ano nós queremos não apenas ultrapassar este número, mas também auxiliar no processo de acolhimento e compreensão do atual momento, que impacta diretamente na qualidade de vida desses alunos”, ressaltou o Coordenador do NEC, Gerson Lucio Vieira.

Ao todo, o projeto tem cinco etapas que vão até 9 de outubro. Entre as milhares de redações, cinco serão selecionadas e os autores serão premiados com três dias de estágio no Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular (CPOM) do Hospital de Amor.

Nesse período os participantes vão desenvolver atividades científicas e laboratoriais, além de serem estimulados a respeito da conscientização sobre os fatores ambientais que podem desencadear o desenvolvimento do câncer e outras doenças. Além disso, o primeiro colocado vai ganhar um notebook, assim como o professor orientador. Os demais finalistas receberão um tablet.