Comércio de rua nesta terça abre das 9h às 22h

Confira o expediente das lojas de rua e do Shopping Rio Claro para a reta final das compras de Natal 2025 e o funcionamento após o feriado

O Natal 2025 se aproxima e a data é considerada a mais lucrativa para o setor econômico local. Para garantir as vendas e atender o público, o horário do comércio de Rio Claro segue com atendimento especial nesta reta final de ano.

Nesta terça-feira (23), as lojas do comércio de rua em Rio Claro funcionam em período estendido, atendendo os consumidores das 9h às 22h. A medida visa facilitar a vida de quem deixou a escolha dos presentes para a última hora.

Funcionamento na véspera e pós-Natal

Na quarta-feira, dia 24, véspera de Natal 2025, o atendimento nas lojas de rua será das 9h às 18h. No dia 25 de dezembro, o comércio permanece fechado, retomando as atividades na sexta-feira (26), com abertura das 12h às 18h.

No sábado (27), o horário do comércio de Rio Claro volta ao padrão matinal, operando das 8h às 15h. Os consumidores devem ficar atentos às variações para planejar suas trocas ou novas compras após a festividade.

Horário do Shopping Rio Claro

O Shopping Rio Claro também adotou horários diferenciados para o Natal 2025. Nesta terça (23), o centro de compras funciona das 10h às 23h. Já na quarta-feira (24), o atendimento ocorre das 10h às 18h.

Assim como as lojas de rua, o Shopping não abre no dia 25 de dezembro. Na sexta-feira (26), o expediente retorna ao horário normal, funcionando das 10h às 22h.

Expectativa de vendas em Rio Claro

De acordo com Nilson Nicoletti, presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), os rio-clarenses estão motivados pelo clima festivo. A campanha “Natal Azul” tem sido fundamental para fortalecer a confiança dos consumidores e valorizar os empreendedores locais.

Nicoletti destaca que o horário do comércio de Rio Claro ampliado reflete a expectativa de crescimento no volume de vendas em comparação aos anos anteriores, consolidando o Natal 2025 como um período de forte recuperação econômica.