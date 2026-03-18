Eliseu Rodrigues Moraes foi assassinado dentro de imóvel

A Polícia Civil vai investigar a dinâmica, motivação e autoria de um homicídio registrado na manhã desta quarta-feira (18) em Ipeúna. Consta no boletim de ocorrência que por volta das 7h30, a Polícia Militar foi acionada por uma equipe do SAMU para comparecer na Rua Silvio Pasetto, bairro Altos de Ipeúna.

Pelo local se depararam com um cadáver dentro do imóvel. A vítima tinha no corpo marcas de objeto cortante. Diante dos sinais de violência a perícia foi acionada para dar início as investigações. O homem foi identificado como Eliseu Rodrigues Novaes, 42 anos. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Rio Claro.