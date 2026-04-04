Ocorrência no cruzamento da Avenida 28 com a Rua 14 é investigada pela Polícia Civil; suspeita inicial é de legítima defesa

Um homem morreu após uma briga na madrugada da última sexta-feira (03), no cruzamento da Avenida 28 com a Rua 14, na Vila do Rádio, em Rio Claro. A ocorrência foi confirmada pela Polícia Militar, que foi acionada para atender uma discussão entre dois homens em via pública. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o corpo da vítima já coberto, próximo a uma motocicleta e um carro.

Segundo informações dos policiais, a briga teria começado após uma abordagem com faca. Durante o confronto físico, um dos envolvidos foi atingido por um golpe no abdômen e reagiu imobilizando o outro com um golpe conhecido como “mata-leão”.

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Investigação e perícia no local

O homem que morreu após a briga foi identificado como Cleber Luis Mascia Doricio, de 52 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado no local pelo serviço de resgate. O sobrevivente foi encaminhado para a Santa Casa de Rio Claro, onde relatou que havia estacionado seu veículo para ir a um bar e, ao retornar, foi surpreendido pelo outro homem armado com uma faca.

O sobrevivente afirmou que tentou se defender segurando a lâmina, o que resultou na luta corporal. A perícia técnica esteve no local e recolheu a arma utilizada no crime para análise. Câmeras de segurança de imóveis vizinhos foram solicitadas e devem auxiliar a Polícia Civil a esclarecer a dinâmica dos fatos.

O caso foi registrado inicialmente como homicídio, porém, a polícia trabalha com a possibilidade de legítima defesa. A investigação prossegue para confirmar as circunstâncias exatas da morte e a motivação do desentendimento.