Um homem morreu atropelado ao dormir sob um caminhão estacionado em Brotas. Segundo a polícia, o veículo, carregado com tubos, havia sido deixado regularmente em uma rua próxima à residência do motorista.
Ao retornar, o condutor entrou no caminhão e, ao manobrar, percebeu ter passado por cima de algo. Ao descer, encontrou o corpo da vítima, identificada como Marcos Antônio dos Santos, de 52 anos, deitado à frente do eixo traseiro. O impacto dos dois eixos provocou esmagamento abdominal, causando morte instantânea. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo para consumo de álcool.
A perícia esteve no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames complementares. O caso segue sob investigação.