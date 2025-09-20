Um homem foi preso na madrugada de sábado (20), no Jardim Novo Wenzel, em Rio Claro, após invadir a residência da ex-companheira, destruir móveis e eletrodomésticos e agredir duas mulheres com uma barra de ferro.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 03h30, o agressor pulou o muro da casa, arrombou a porta e começou a causar danos ao imóvel. Em seguida, atacou a ex-companheira com golpes nas costas, braços e pescoço, atingindo também a cunhada que tentou intervir para proteger a vítima.

Vizinhos perseguiram o homem até a chegada da viatura, quando ele foi abordado e detido. As vítimas sofreram lesões corporais, e o local foi periciado para registrar os danos causados.

O agressor foi conduzido à carceragem local, onde aguarda audiência de custódia. A polícia representou pela prisão preventiva, visando proteger as vítimas e evitar novas agressões.