Homem é morto a facadas e cachorra ao tentar defendê-lo também é ferida

Rio Claro registrou na noite de ontem, sexta-feira (21), o sexto homicídio deste ano de 2020. O caso aconteceu na Rua 19, no bairro Vila Verde e foi atendido pela Guarda Civil Municipal.

De acordo com o boletim de ocorrência, após uma ligação para o telefone 153, as equipes com os GCMs Andrade/De Paula e Pedro/Cordeiro foram até o local e ao chegarem encontraram profissionais que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorrendo Ivair Alencar de Souza, 41 anos, que foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão mas acabou não resistindo ao ferimentos.

Na rua onde aconteceu o crime, ficou uma outra equipe da GCM preservando o local até a chegada de peritos e policiais civis. Através de algumas imagens de monitoramento conseguidas pelas autoridades foi possível ver que o autor do crime, por motivos ainda desconhecidos, atacou a vítima desferindo facadas e também feriu com golpes o cachorro que tentou defender o dono das agressões.

Diante da cena, guardas civis foram até a casa da vítima e por lá localizaram a cadela que também foi vítima das facadas. Foi feito contato com o Canil Municipal que socorreu o animal até uma clínica veterinária. Após atendimento, foi liberada e entregue para um outro responsável.

A Polícia Civil já deu início as investigações.