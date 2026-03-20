Caso ocorreu na Vila Nova após suspeito em abstinência de drogas tentar asfixiar a própria irmã e ameaçar vizinhos com faca

Um homem em surto foi contido pela Guarda Municipal (GCM) na noite dessa quinta-feira (19), no bairro Vila Nova, em Rio Claro, após agredir e ameaçar seus familiares. Segundo o registro da ocorrência, o suspeito apresentava sinais de abstinência de drogas no momento da confusão.

A agressão teria começado quando a irmã do suspeito se recusou a entregar a chave da residência. De acordo com o relato da vítima, ela foi atacada com um golpe conhecido como “mata-leão” e teve o pescoço apertado pelo agressor.

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Contenção e atendimento médico

A mãe do envolvido interveio na situação e conseguiu interromper a agressão física contra a filha. No entanto, ainda em surto, o homem se apossou de uma faca e passou a proferir ameaças contra os familiares e também contra vizinhos que presenciaram a cena na Vila Nova.

Para conter o indivíduo e garantir a segurança de todos os presentes, os guardas municipais precisaram utilizar uma arma de choque (dispositivo eletrônico de controle). Após ser imobilizado, o suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cervezão, onde recebeu os cuidados médicos necessários. O caso agora segue para investigação pelas autoridades competentes.