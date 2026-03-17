Um homem foi vítima de roubo no estacionamento de um supermercado no bairro Vila Martins, em Rio Claro. O crime ocorreu quando ele se aproximava do carro após realizar compras no local.

De acordo com o relato da vítima, dois homens em uma bicicleta se aproximaram e perguntaram o que ele portava. Em seguida, passaram a revistá-lo na região da cintura e nos bolsos. Durante a ação, encontraram um revólver calibre .38 que estava em sua cintura e levaram a arma.

A vítima informou à polícia que o revólver estava descarregado e que seguia para um clube de tiro da cidade no momento da abordagem. Apesar do susto, ele não foi agredido nem ameaçado.

Os suspeitos foram descritos como dois homens magros, com idade entre 25 e 27 anos. Após o crime, fugiram de bicicleta em direção ao bairro Bandeirantes. O caso foi registrado e será investigado pela polícia.