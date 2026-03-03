Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a um cachorro na tarde de domingo (01), no bairro Jardim Centenário, em Rio Claro. Guardas civis foram acionados pelo centro de comunicação por volta das 15h15 para averiguar a denúncia.
No local, encontraram o animal visivelmente debilitado, com lesões na pele e sem conseguir se manter em pé. O tutor assumiu ser responsável pelo cão e alegou não ter condições financeiras nem tempo para cuidar dele. O Departamento de Proteção Animal foi chamado, e o veterinário que atendeu a ocorrência confirmou, em laudo, a situação de maus-tratos.
O cachorro foi resgatado e encaminhado para atendimento urgente. O homem foi levado ao plantão policial, permaneceu em silêncio e teve a prisão ratificada com base na Lei de Crimes Ambientais. O caso segue agora para a Justiça.