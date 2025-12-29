Na noite desse domingo (28), por volta das 19 horas, a Guarda Civil Municipal de Rio Claro atendeu a uma ocorrência no Jardim Boa Vista que resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de maus-tratos a um cachorro. A ação teve início após denúncia feita ao CECOM por uma vizinha, que relatou agressões contra um cão da raça pitbull.

Segundo a GCM, ao chegar ao local, a equipe teve acesso a um vídeo gravado horas antes, no qual o tutor do animal aparece discutindo com a vizinha enquanto puxava violentamente a guia, desferia tapas e chutes no cachorro. Durante a averiguação, o cão foi encontrado preso a uma guia muito curta, sem água ou alimento visíveis. Uma médica veterinária do Departamento de Proteção Animal foi acionada e confirmou, por meio de laudo, a situação de maus-tratos. A denunciante informou ainda que as agressões eram frequentes e que o animal permanecia preso por longos períodos.

Diante das provas reunidas e do laudo técnico, o homem foi preso em flagrante, indiciado por crime ambiental e encaminhado ao setor carcerário, onde permaneceu à disposição da Justiça.

