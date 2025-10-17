Um homem foi preso em flagrante em Rio Claro na última quinta-feira (16) suspeito de comércio ilegal de armas após abordagem da Polícia Militar no Jardim Floridiana. Ao perceber a viatura, ele tentou fugir, mas foi interceptado antes de entrar em sua residência.

Durante a revista, o homem admitiu que aguardava um comprador para negociar uma arma. No imóvel, os policiais localizaram um rifle calibre 22 com luneta e silenciador, além de 13 munições intactas. No guarda-roupa, foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração suprimida, outras munições de diversos calibres e um carregador de pistola 9mm. Todo o material foi recolhido e apresentado na Central de Flagrantes.

A ocorrência foi registrada como posse e comércio ilegal de armas de fogo. O suspeito permanece à disposição da Justiça, e a investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.