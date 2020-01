Homem é preso após tiro acidental na própria perna

A Guarda Civil Municipal de Rio Claro atendeu uma ocorrência no último sábado (4) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão após ser acionada por conta de um paciente baleado que havia dado entrada no local.

Segundo informado pela GCM, o homem foi atingido por disparo de pistola modelo 380 enquanto trabalhava como segurança em uma loja na Rua José Felício Castellano.

Ele utilizava a arma durante o trabalho, que disparou acidentalmente. Posteriormente soube-se que a pistola era produto de roubo ocorrido em Leme (SP). Diante disso, teve voz de prisão decretada.