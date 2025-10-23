Na madrugada dessa quinta-feira (23), por volta das 00h20, um homem de 65 anos, identificado como Américo Genovezi Filho, foi assassinado dentro de um imóvel localizado no cruzamento da Avenida 56 com a Rua 28, no Jardim Paulista II, em Rio Claro.

A mulher que estava com ele sobreviveu aos ferimentos e foi socorrida pelo SAMU. Segundo a Polícia Militar, as vítimas residiam em uma área verde invadida e foram surpreendidas por um homem que teria pedido dinheiro para comprar drogas. Diante da recusa, o agressor atacou o casal com uma faca e um pedaço de madeira.

A mulher conseguiu relatar o ataque antes de ser levada à Santa Casa. O local foi periciado, e objetos com manchas de sangue, incluindo a faca utilizada, foram apreendidos. A perícia e o Instituto Médico Legal trabalham na identificação completa da vítima fatal.

O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso e não descarta ligação do agressor com o tráfico de drogas na região.

Prisão por tráfico ocorre horas após homicídio na mesma área invadida, e polícia investiga conexão com outros crimes na região

Também nessa madrugada, por volta das 00h35, policiais militares prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas na mesma localidade. A ação ocorreu após denúncia de que um suspeito de homicídio poderia estar no local.

Durante a vistoria, os policiais encontraram dezenas de porções de maconha escondidas nas roupas do morador, além de outras drogas, balança de precisão, celulares e cadernos com anotações dentro da residência. O homem confessou que comercializava os entorpecentes sozinho e indicou que o dinheiro apreendido era proveniente das vendas.

Todo o material foi encaminhado à perícia, e o suspeito foi levado à Delegacia Seccional de Rio Claro. De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem para apurar o envolvimento de outros suspeitos e a possível relação do caso com crimes recentes na região.