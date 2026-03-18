No último fim de semana, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de tráfico de drogas e porte ilegal de arma no bairro Jardim Cervezão, em Rio Claro. Um homem foi abordado em sua residência após denúncia de que armazenava entorpecentes no local. Ao perceber a chegada da viatura, tentou se desfazer de uma sacola e correu para dentro do imóvel, mas foi alcançado pelos policiais.

Na sacola, havia centenas de pinos de cocaína e dinheiro em espécie. Já no interior da casa, os agentes localizaram uma arma artesanal de calibre 22, um simulacro e aparelhos celulares. Ao todo, foram apreendidos 376 pinos de cocaína, além de quantia em dinheiro. Todo o material foi recolhido para perícia.

O homem foi conduzido ao plantão policial, prestou depoimento e acabou liberado após o registro da ocorrência. O caso segue sob análise da Justiça.