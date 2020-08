Um homem foi baleado na cabeça no começo da noite deste domingo (23) no interior de um bar localizado na Rua 27 do bairro Santa Eliza.

Segundo as primeiras informações obtidas pela nossa equipe de reportagem é que teria ocorrido uma discussão entre dois homens, onde um deles saiu do estabelecimento e quando retornou voltou armado e efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça do outro rapaz com que tinha discutido.

A vítima foi socorrida pelo SAMU em estado grave. Até o momento o autor dos disparos não foi localizado.

Mais informações a qualquer momento.