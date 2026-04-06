Vítima foi socorrida consciente pelo SAMU após ser atingida por disparo de arma de fogo; polícia investiga autoria da tentativa de homicídio em Ipeúna

Um homem de 26 anos foi baleado em Ipeúna na tarde de domingo (05), enquanto estava em uma praça na região central da cidade. A vítima foi socorrida consciente por uma equipe do SAMU após ser atingida por um disparo de arma de fogo na região do abdômen.

A Polícia Militar foi acionada pelo centro de operações para atender a ocorrência. Quando os policiais chegaram ao endereço indicado, os profissionais de saúde já realizavam os primeiros atendimentos no local. Segundo a equipe de resgate, o estado da vítima era estável no momento do socorro.

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Investigação sobre o atentado em Ipeúna

Testemunhas relataram aos policiais que o jovem conversava com outra pessoa na praça quando um terceiro homem se aproximou. O agressor efetuou vários disparos de arma de fogo contra o homem, sendo que pelo menos um tiro atingiu a vítima.

Após ser ferido, o homem caiu no chão e pediu ajuda, o que mobilizou moradores e frequentadores da região central. A perícia técnica foi acionada para analisar a cena do crime e coletar evidências que possam ajudar na elucidação do caso.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar a motivação e localizar o autor dos disparos.