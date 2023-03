Jhonatan Williantan [im memoriam] e Daniel Rocha Braz com o apresentador Luciano Huck.

Foi ao ar neste domingo (26), no programa “Domingão com Huck” da Rede Globo, a participação do casal rio-clarense que adotou cinco irmãos para que eles não crescessem separados. No quadro “The Wall” Jhonatan Williantan da Silva e o marido Daniel Braz realizaram a dinâmica que basicamente se resume a conhecimentos e também sorte. A meta era conquistar dinheiro suficiente para comprar uma casa e sair do aluguel mas ao término do quadro o casal conquistou R$ 73.151,00, valor que também foi de grande valia pois o casal comprou um carro de 7 lugares por conta dos filhos.

O programa havia sido gravado no mês de dezembro de 2022 e infelizmente Jhonatan Williantan da Silva, 29 anos, não pode ver a proporção que a história deles tomou já que no dia 4 de março ele morreu repentinamente e a causa ainda segue sendo investigada. O apresentador Luciano Huck através de sua produção cogitou a não exibir o programa neste último domingo porém depois de uma conversa com o viúvo Daniel recebeu autorização pois o mesmo acreditava que seria uma bonita homenagem.

Leia também: Casal homoafetivo de Rio Claro batiza seus cinco filhos

Jhonatan, Daniel e os cinco filhos – Foto: arquivo pessoal.

Luciano Huck fez mais: ao término do quadro contou ao Brasil que a história do casal o comoveu muito, informou sobre o falecimento de Jhonatan, e disse que contava agora com a solidariedade das pessoas para ajudarem Daniel e as crianças (Douglas – 12 anos, Wendel – 7 anos, Herry – 5 anos, Iara – 4 anos e João Miguel – 2 anos). O apresentador divulgou o link da vaquinha para doações e disse que ele mesmo já estava depositando uma quantia para ajudar na compra da tão sonhada casa.

Daniel hoje cuida sozinho dos filhos – Foto: arquivo pessoal.

Para ajudar

Os valores podem ser doados no site sovaquinhaboa.com.br/daniel-casa ou pela chave PIX [email protected]