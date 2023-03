Daniel, a direita na foto, viúvo e pai das cinco crianças que adotou ao lado de Jhonatan, está sendo ajudado através de campanha. Foto: Arquivo Pessoal.

A morte do jovem Jhonatan Williantan, que adotou ao lado do esposo cinco crianças, gerou uma onda de comoção em Rio Claro e até mesmo em outras partes do País. Reportagem do Jornal Cidade, no domingo (5), repercutiu o falecimento do rapaz. A Fundação Municipal de Saúde descartou a suspeita de meningite meningocócica como causa da morte. Agora, a autarquia aguarda para esta semana o resultado do laudo que poderá confirmar se a motivação do óbito foi em decorrência de dengue hemorrágica.

Campanha

O falecimento de Jhonatan motivou a criação de uma campanha para ajudar Daniel Rocha Braz, viúvo do jovem e também pai dos cinco irmãos, que está preocupado com as condições para criar as crianças. Há a possibilidade de ele ter de deixar o emprego para possibilitar maior tempo para se dedicar aos filhos. Diante disso, também precisará de ajuda. “Eu vou precisar muito. Eu vou precisar me ausentar do trabalho para cuidar deles. Levar para a escola, dar banho, essas coisas, tudo era com o Jhonatan. Agora eu vou precisar fazer tudo isso”, disse Daniel.

O valor da vaquinha é para ajudar o Daniel a se manter por alguns meses até ele se organizar novamente e conseguir uma pessoa para ajudá-lo e, enfim, voltar a trabalhar. A meta atual da ‘vaquinha’ é de R$ 35 mil. Até essa segunda-feira, cerca de R$ 15 mil já haviam sido arrecadados. Doações de produtos de higiene pessoal (sabonete, pasta de dente, papel higiênico, shampoo para as crianças) e limpeza (sabão em pó, amaciante, desinfetante, etc) também estão sendo arrecadados. Quem puder colaborar basta entregar na Avenida 13, entre as ruas 6 e 7, número 716 (Nemima Moda Feminina).

No ano passado, a família foi destaque no JC. A vida do casal Jhonatan e Daniel mudou completamente com a chegada de Douglas, Wendel, Harry, Yarah e João Miguel. Juntos há oito anos, adotaram cinco irmãos. A reportagem teve destaque nacional e chamou a atenção até mesmo do apresentador Luciano Huck, da TV Globo.

Ajude

Os valores podem ser doados no site sovaquinhaboa.com.br/daniel-familia ou pela chave PIX CPF 05906713328.