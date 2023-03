A comunidade rio-clarense se despede neste sábado (4) de Jhonatan Williantan, de 29 anos, jovem que ficou conhecido no ano passado em todo o País após, ao lado do esposo, ter adotado cinco filhos. O rapaz também era conhecido em Rio Claro por ser Mestre Sala da Escola de Samba Unidos da Vila Alemã (UVA). O funeral tem início ao meio-dia no Velório Municipal e o sepultamento ocorre às 17h no Cemitério Municipal “São João Batista”. Há suspeita de meningite meningocócica como causa da morte, segundo apurou a reportagem do JC com a Fundação Municipal de Saúde.

A informação sobre a morte é da própria família de Jhonatan, pelo seu marido e agora viúvo Daniel. “Hoje com muita tristeza que comunicamos a partida do nosso marido, filho, pai e amigo Jhonatan. Sua passagem aqui entre nós com brilho nos seus olhos, o calor do seu sorriso e a bondade da sua alma ficarão marcados em nossos corações”, comentou.

“Você tem uma família linda e sua lembrança continuará viva em nós, em cada canto de nossa casa, em cada objeto e em cada gesto das crianças”, acrescenta. A reportagem do Jornal Cidade apurou, junto à Fundação Municipal de Saúde, que o jovem passou pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29, na manhã de sexta-feira (3), com dor de garganta, foi atendido e liberado. À noite, retornou através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com petéquias pelo corpo e logo faleceu. Exames poderão indicar a causa da morte, mas há a suspeita de meningite meningocócia.

No ano passado, a família de Jhonatan foi destaque no Jornal Cidade. A vida do casal Jhonatan Wiliantan da Silva e Daniel Rocha Braz, mudou completamente com a chegada de Douglas, Wendel, Harry, Yarah e João Miguel. Juntos há oito anos, adotaram cinco irmãos. A reportagem teve destaque nacional e chamou a atenção até mesmo do apresentador Luciano Huck, da TV Globo.

Em nota, a Escola de Samba Unidos da Vila Alemã (UVA) lamentou a morte do seu Mestre Sala. “Descanse em paz e brilhe muito aí no céu, foi uma honra tê-lo em nossa escola, foi uma honra ter alguém com uma luz como a sua defendendo o nosso pavilhão. Obrigado por sempre estar com a nossa verde branco!”, comunicou.