Uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (21), teve como resultado a prisão de dois traficantes e a apreensão de drogas, celulares e anotações referentes ao crime. Os trabalho coordenados pela Delegacia de Polícia de Itirapina tiveram o apoio da Seccional de Rio Claro através da DIG, DISE E CPJ. Na ocasião foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. A investigação apontou que dois criminosos da cidade de São Paulo estavam atuando no município de Itirapina, utilizando cada um de sua residência para realizar a guarda e venda de drogas.

Durante as buscas na casa do investigado que tem como apelido ‘Japão’ os policiais encontraram escondidos no batente da porta da cozinha um invólucro com 35 porções de haxixe. Já no batente da porta da sala haviam duas folhas com anotações típicas de contabilidade do tráfico, com o título “dívidas” além de 17 porções de K2, 38 porções de maconha, 173 microtubos contendo cocaína, 99 papelotes com cocaína, cinco pedras de cocaína acondicionadas em frascos, 141 pedras de crack, uma porção grande de cocaína, nove comprimidos de ecstasy, quatro mudas de cannabis em um vaso e R$ 1.464,00.

Já na casa do comparsa, conhecido como ‘Dito’ os policiais localizaram no quarto, dentro de uma cômoda, quatro tabletes de maconha, quatro microtubos de cocaína e R$ 270,00. Japão já ostenta passagem por roubo com refém e inclusive atentou contra a vida de policiais civis do Garra. Já Dito por tráfico de drogas, investigado pelo Denarc. Diante das circunstâncias foi representado pela prisão preventiva de ambos.