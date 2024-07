Foto: Divulgação/Shopping Rio Claro

Atenção pequenos exploradores, o Shopping Rio Claro e a escola de idiomas InFlux convocam as crianças para participarem do English Day que acontece nesta sexta-feira, 26, das 16h às 20h, próximo ao Kids Park.

O evento é gratuito e repleto de recreação, jogos e muita música, com atividades que irão transformar o aprendizado do inglês em pura diversão. As brincadeiras do English Day incluem The Hangman, Broken Telephone, Hot Potato, Simon Says, Blind Man’s Bluff e Tic-Tac-Toe.

OBJETIVO

Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, destaca que o objetivo das atividades é incentivar as crianças no aprendizado da língua inglesa de uma forma lúdica e divertida. “As crianças aprendem uma língua estrangeira com muita facilidade, e as brincadeiras do English Day despertam o interesse pelo aprendizado com naturalidade enquanto brincam”, afirma a coordenadora.

VAGAS

As vagas para o English Day são limitadas por sessão, e as inscrições são feitas no local, de acordo com a disponibilidade.

ATIVIDADES

