Helicóptero da Polícia Civil sobrevoa Rio Claro em operação do Gaeco

Uma operação do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), da Polícia Civil de Piracicaba,em conjunto com o Deinter 9, está sendo realizada nesta quinta-feira (20), porém ainda não foi divulgado o motivo da operação e nem o objetivo dela. Na tarde desta quinta será feita uma entrevista coletiva na sede do GAECO, em Piracicaba, onde devem ser divulgados detalhes da ação.

Em Rio Claro, o que chamou a atenção foi a presença do Pelicano, helicóptero da Polícia Civil, que sobrevoou alguns bairros do município no início da manhã.