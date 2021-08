A partir das 20h desta segunda-feira(23) no Facebook e Youtube do Jornal Cidade os internautas poderão acompanhar, com imagens, a partida entre Rio Claro Basquete e Bauru Basket, pelo Campeonato Paulista de Basquetebol, direto do ginásio Panela de Pressão em Bauru. A transmissão será da TV GCS TV, com retransmissão do Grupo JC de Comunicação nas redes sociais.

Para assistir basta curtir a página do Jornal Cidade no Facebook ( facebook/jcrioclaro) ou inscrever-se no canal do Youtube(youtube/jcrioclaro).