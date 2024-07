A AD Shopping e o Shopping Rio Claro dão início à 7ª edição de sua liquidação Julho Black Brasil. Com produtos e serviços de diversas categorias com até 70% de desconto, a megapromoção que está sendo será realizada até o dia 14 de julho. Na última edição, o Julho Black Brasil contou com mais de 6.000 lojas participantes e, juntas, incrementaram um aumento médio de 15% nas vendas dos shoppings do Grupo AD em todo o país.

A campanha de comunicação, desenvolvida pela agência Mega Marketing de Experiência pela 7ª vez consecutiva, conta com a participação inédita do economista e influencer financeiro Pablo Spyer (@pablospyer), que possui sua marca registrada com o chavão “_Vai tourinhoooo!”. O vídeo da ativação apresenta um alerta de plantão jornalístico, com dicas de economia apresentadas por Pablo Spyer.

“Em 2024, o Grupo AD inovou ao convidar Pablo Spyer – economista e Influencer digital Pablo Spyer (@pablospyer), sócio da XP Investimentos, Conselheiro da ANCORD (Associação das Corretoras de Investimentos do Brasil), apresentador da Rádio Jovem Pan e JP News com cinco programas (entre eles, o “Minuto Touro de Ouro”) e vencedor do prêmio iBest de maior influencer de investimentos de 2023 – para estrelar a campanha Julho Black Brasil com dicas de economia durante o período da liquidação, que tem como principal propósito gerar fluxo e impulsionar as vendas, potencializando os resultados dos nossos lojistas”, afirma Christian Magalhães, head de Marketing do Grupo AD.

Os consumidores encontrarão ofertas exclusivas em diversas lojas do Shopping Rio Claro, como nos setores de moda masculina, feminina e infantil, calçados, produtos de beleza, acessórios e informática, dentre muitos outros.

Ilson Dutra, Gerente Geral do Shopping Rio Claro, está otimista com a 7ª edição Julho Black Brasil. “O diferencial da campanha institucional do Grupo AD, que tem movimentado os negócios dos nossos lojistas todos os anos, é o seu período inusitado das tradicionais promoções de shopping centers, como Dia das Mães, Namorados, Dia dos Pais, Black Friday e Natal. Para os clientes, é o momento de fazer suas compras com descontos realmente imperdíveis”, afirma Ilson Dutra.

Os empreendimentos participantes da promoção podem ser consultados no site da AD Shopping: www.adshopping.com.br.