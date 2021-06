O Vice-Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia anunciou nesta sexta-feira (18), em visita aos municípios de Santa Gertrudes e Rio Claro, investimentos de R$ 31,4 milhões em obras de conservação de rodovias vicinais e de construção de 46 unidades habitacionais do programa Nossa Casa – CDHU.

Garcia participou da inauguração do Fórum de Rio Claro e da obra do Parque Ruy Rafael da Rocha, em Santa Gertrudes, revitalizado com recursos do FID (Fundo de Interesses Difusos).

“A recuperação deste parque é fruto de uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, através de recursos do FID, que apoia prefeituras e projetos e favorece toda a população”, afirmou o Vice-Governador.

O Governo de São Paulo investiu R$ 814 mil na obra que conta com fechamento do Parque com gradil, instalação de bebedouro, pista de caminhada, instalação de quiosques, instalação de bancos, instalação de quadra de areia com alambrado, construção de ponte sobre o córrego, iluminação do parque e plantio de árvores.

A obra foi financiada com recursos do FID, gerido pela Secretaria da Justiça e Cidadania, com investimento total de R$ 1,1 milhão, sendo R$ 362 mil de contrapartida da prefeitura de Santa Gertrudes.

Em Rio Claro, ao lado do Secretário Estadual da Justiça e Cidadania Fernando José da Costa, Rodrigo Garcia participou da inauguração do Fórum. “A construção do novo Fórum de Rio Claro é uma parceria do Poder Executivo com o Judiciário. O Governo do Estado é responsável pela entrega deste novo Fórum para a cidade, que a partir de hoje passa a contar com novas instalações e com atendimento da Vara Criminal mais bem localizado”, disse Garcia.

O novo Fórum possui 4,6 mil m² de área construída, com a possibilidade de abrigar cinco Varas e áreas para o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, psicólogas e assistentes sociais, além de um posto bancário. O investimento total do projeto foi de R$ 11,3 milhões.

O Governo de São Paulo investiu R$ 9 milhões para a conclusão da obra, referente a 80% do valor do novo Fórum. “Esse é o espaço da cidadania, que deverá estar aberto à população de toda a região”, ressaltou o Secretário de Justiça.

Investimento em vicinais

Rodrigo Garcia autorizou em Rio Claro o início de obras de melhorias nas rodovias vicinais da região, por meio do Programa Novas Estradas Vicinais – Fase 2, com investimentos de R$ 29,1 milhões em 38,6 quilômetros d malha viária.

São três vicinais beneficiadas. A primeira é a vicinal NV20 RCL, entre Corumbataí e a divisa com Rio Claro, com 21,1 quilômetros, no valor de R$ 14,7 milhões. A segunda é a vicinal Ivo Macris, ligação da SP-330 a Cosmópolis e Paulínia, em Americana, incluindo três rotatórias, com 15,8 quilômetros, no valor de R$ 13,4 milhões. O outro trecho é a estrada CHQ-248, ligação do bairro Boa Vista, em Charqueada, com 1,7 quilômetro, ao custo de R$ 974 mil.

Habitação para Corumbataí

O Vice-Governador assinou também a ordem de serviço do empreendimento Corumbataí D, com 46 unidades habitacionais, já no novo formato do Programa Nossa Casa – CDHU. O valor é de R$ 1,5 milhão, destinado à urbanização dos lotes do empreendimento, com prazo contratual de sete meses. A empresa contratada é a Concreta Construção e Incorporação Ltda.

O conjunto habitacional, localizado na Avenida 13A, terá casas com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e área útil de 47,87 m2. O sorteio eletrônico auditado foi realizado em 24 de julho de 2020.

Garcia entregou ainda vouchers de cestas básicas do programa Alimento Solidário. Foram 3.010 unidades para Rio Claro (2 mil), Santa Gertrudes (300), Corumbataí (250), Ipeúna (160) e Charqueada (300).