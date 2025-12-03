Casos recentes mostram novas estratégias de criminosos e reforçam a necessidade de atenção redobrada em compras e transações online

Mais um golpe foi registrado na cidade, desta vez envolvendo a venda de um freezer anunciado em uma rede social. Duas pessoas procuraram a polícia após serem enganadas pelo suposto vendedor. O caso ocorreu nessa terça-feira (02), quando uma das vítimas decidiu comprar o eletrodoméstico e iniciou contato com o criminoso. De acordo com o boletim, o golpista utilizou perfis falsos para enganar, simultaneamente, a compradora e a proprietária do equipamento. Para uma, afirmou que o freezer estava com uma conhecida; para a outra, disse que a interessada era amiga e faria a retirada diretamente. Convencida pela conversa, a compradora realizou uma transferência via Pix de R$ 700,00 para uma chave indicada pelo criminoso. Ao combinar a retirada, a dona do freezer informou que não havia recebido pagamento, momento em que ambas perceberam o golpe. A polícia apura o caso e reforça a importância de verificar a identidade do vendedor antes de qualquer pagamento em compras online.

Em outro registro policial, uma mulher de 49 anos, moradora do Jardim Progresso, relatou que seu cartão de loja foi utilizado em duas compras que ela não reconhece. O problema teve início no começo de novembro, quando o cartão foi perdido. Segundo o boletim, o extravio ocorreu por volta de 8 de novembro. Dias depois, ao consultar o extrato, a vítima encontrou duas compras feitas no dia 10 em um estabelecimento esportivo, nos valores de R$ 94,18 e R$ 94,16, ambas não autorizadas. Ela apresentou o extrato como comprovação das movimentações irregulares e afirmou que só percebeu os lançamentos ao analisar a fatura. O caso segue em apuração, e a orientação é que quem perder cartões comunique imediatamente a loja ou o banco, a fim de evitar prejuízos.

Também nesta semana, um homem de 48 anos, morador do Jardim Wenzel, registrou boletim de ocorrência após comprar uma peça automotiva em um site e, horas depois de pagar via Pix, ter sua conta bancária invadida. Ele relatou que adquiriu um escapamento por R$ 500,00 e recebeu mensagem de uma suposta loja informando que a entrega seria combinada com a transportadora. Em seguida, outro número entrou em contato solicitando dados pessoais e até uma selfie para cadastro. Mesmo desconfiado, o homem enviou as informações. De posse dos dados e da imagem, os golpistas acessaram o aplicativo bancário, contrataram um empréstimo de R$ 6.100,00 e realizaram uma transferência de R$ 9.500,00. O prejuízo ultrapassa R$ 15 mil. O extrato bancário foi apresentado como prova. O caso será investigado, e o alerta é enfático: nunca compartilhe fotos ou dados pessoais sem confirmar a autenticidade do vendedor ou do serviço.