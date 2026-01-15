Uma moradora do Jardim Novo II, em Rio Claro, de 44 anos, foi vítima de um golpe aplicado por meio de aplicativo de mensagens, no qual criminosos se passaram por supostos profissionais vinculados a um processo de indenização. Segundo o relato, os golpistas informaram que haveria um valor disponível para saque e chegaram a reforçar a falsa narrativa por meio de chamadas de vídeo, numa tentativa de dar credibilidade à fraude.

Convencida de que precisava cumprir exigências para liberar o suposto dinheiro, a vítima foi induzida a contratar empréstimos em sua própria instituição bancária. Após realizar as operações de crédito, ela transferiu os valores para contas indicadas pelos estelionatários, amargando um prejuízo superior a R$ 7 mil. A mulher foi orientada a registrar representação criminal, medida necessária para o prosseguimento das investigações.