Casos envolvem desde falsa advogada até fraude em agência bancária no Centro; polícia investiga as ocorrências

Uma série de golpes financeiros mobilizou as autoridades policiais em Rio Claro nos últimos dias. Em um dos casos mais graves, um homem procurou a polícia após suspeitar de um golpe de estelionato envolvendo uma falsa advogada previdenciária. O prejuízo relatado pela vítima ultrapassa os 46 mil reais, em uma situação que teria se iniciado ainda em 2024.

Segundo a vítima, o contato com a suposta profissional ocorreu por indicação de um conhecido. Pela internet, a mulher prometia aumentar o valor da aposentadoria, alegando a necessidade de pagamentos para regularizar contribuições. Acreditando na legitimidade do serviço, o homem realizou diversas transferências via PIX e TED ao longo de mais de um ano.

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Fraudes em agências e vendas online

A desconfiança no caso da falsa advogada surgiu quando ela parou de responder mensagens. Ao consultar o aplicativo oficial do INSS, o homem descobriu que não havia qualquer processo ou pagamento registrado em seu nome. Com os comprovantes em mãos, ele registrou a ocorrência para investigação.

Outro crime de golpe de estelionato vitimou uma senhora de 74 anos dentro de uma agência bancária no Centro de Rio Claro. Dois homens se passaram por funcionários e ofereceram ajuda no caixa eletrônico. Eles realizaram transferências e saques que somam 5 mil reais sem que a vítima percebesse. A fraude só foi notada quando os suspeitos saíram do local sob o pretexto de buscar um técnico.

Além desses, um idoso de 70 anos perdeu 2.500 reais ao tentar cancelar um serviço automotivo por um número falso encontrado na internet, e um casal teve prejuízo de 5 mil reais ao dar entrada na compra de uma caminhonete anunciada em um marketplace. Em todos os episódios, as autoridades reforçam o alerta: bancos não realizam abordagens informais e pagamentos antecipados para desconhecidos devem ser evitados.