GCM terá equipe contra maus-tratos a animais

A prefeitura de Rio Claro vai realizar concurso com 50 vagas para a Guarda Civil Municipal (GCM). Com a ampliação do efetivo da corporação, o município terá equipe para atender ocorrências relativas aos maus-tratos a animais, e aplicar as punições quando necessárias. A medida estará prevista no edital do concurso. A ideia é ter uma viatura caracterizada para esse tipo de atendimento, como é feito com as patrulhas Maria da Penha e do Idoso.

“Com o efetivo atual da guarda não temos condições de ter esse serviço, mas com o acréscimo de mais 50 guardas poderemos oferecer à população mais esse atendimento para atender ocorrências e dar suporte aos protetores e ONGs que recebem denúncias desse tipo”, explica o prefeito Juninho da Padaria, lembrando que nos últimos três anos o município avançou muito nas questões referentes aos direitos dos animais. “Conseguimos criar um código de proteção e defesa dos animais que foi um grande ganho para a cidade, e em breve vamos inaugurar um gatil e um abrigo para animais de grande porte, e estamos trabalhando para avançar ainda mais na causa animal”, afirma.

A equipe deverá receber capacitação para conhecer as leis e normas que regem os direitos de proteção dos animais. Esse conhecimento vai auxiliar no trabalho dos profissionais em denúncias de violência e maus-tratos.